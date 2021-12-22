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Чоловіка, який намагався розбестити школярку в Львові, розшукували за такий же злочин

Середа, 22 грудня 2021, 21:48
Чоловіка, який намагався розбестити школярку в Львові, розшукували за такий же злочин
затриманий, фото: поліція

Київська міська прокуратура повідомляє, що 50-річний чоловік, якого затримали у Львові за спробу розбестити школярку, перебував у розшуку за аналогічний злочин, а також вже відбував покарання за такий злочин, але вийшов на волю через два роки завдяки "закону Савченко".

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "По одному з поширених відеозаписів чоловіка упізнав прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва, який здійснює процесуальне керівництво в аналогічній справі відносно цього ж фігуранта. Прокурор повідомив про це львівських колег, що допомогло одразу ідентифікувати зловмисника.

У вересні цього року чоловік за таких же обставин вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини в школі на Лісовому масиві у Києві. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 181 тис. грн. Провівши близько місяця в слідчому ізоляторі, підозрюваний був звільнений - матір внесла за нього кошти.

Після цього він виїхав до Харкова та перестав з’являтись до слідчого, обґрунтовуючи це необхідністю догляду за важкохворою матір’ю. Потім взагалі вимкнув телефон, почав переховуватися від слідства, відтак одразу був оголошений в розшук.

У Харків із Києва невідкладно виїхала оперативна група для його затримання і доставки до суду для зміни запобіжного заходу з застави на тримання під вартою.

З’ясувалось, що матір він не доглядав зовсім, а навпаки вкрав всі її заощадження. Хвора жінка невдовзі померла. Столичні оперативники сподівались, що підозрюваний з’явиться на її поховання, однак він не прийшов. Підозрюваний залишив Харків і, як тепер знаємо, продовжив орудувати у Львові".

Деталі: Максимець розповіла, що чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Останній раз вироком суду в 2019 році був засуджений до 12 років позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Проте вже у вересні цього року він звільнився на підставі "закону Савченко".

Речниця додала, що станом на зараз чоловікові обирають запобіжний захід у Львівському суді.

Передісторія:

  • У Львові чоловік перевдягнувся у жіночий одяг і намагався розбестити другокласницю у шкільному туалеті. 
  • Він зайшов до школи у червоній куртці, джинсах та жіночих чоботах, поки на вході не було охоронця. Потім зловмисник зайшов у жіночий туалет, де була дівчинка, представився "лікаркою" і попросив її роздягнутися.  
  • Пізніше поліцейські затримали неодноразово судимого мешканця Києва, який намагався вчинити розпусні дії щодо учениці однієї з львівських шкіл. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: КиївЛьвівдітиполіціяпрокуратура
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