Мужчину, который пытался развратить школьницу во Львове, разыскивали за такое же преступление

Киевская городская прокуратура сообщает, что 50-летний мужчина, которого задержали во Львове за попытку развратить школьницу, находился в розыске за аналогичное преступление, а также уже отбывал наказание за такое преступление, но вышел на свободу через два года благодаря "закону Савченко".

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь Максимец: "По одной из распространенных видеозаписей мужчину узнал прокурор Деснянской окружной прокуратуры города Киева, осуществляющий процессуальное руководство по аналогичному делу в отношении этого же фигуранта. Прокурор сообщил об этом львовским коллегам, что помогло сразу идентифицировать злоумышленника.

В сентябре этого года мужчина при таких же обстоятельствах совершил развратные действия в отношении малолетнего ребенка в школе на Лесном массиве в Киеве. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 тыс. грн. Проведя около месяца в следственном изоляторе, подозреваемый был освобожден - мать внесла за него средства.

После этого он уехал в Харьков и перестал являться к следователю, обосновывая это необходимостью ухода за тяжело больной матерью. Потом вообще выключил телефон, стал скрываться от следствия, и сразу был объявлен в розыск.

В Харьков из Киева безотлагательно выехала оперативная группа для его задержания и доставки в суд для изменения меры пресечения из залога содержания под стражей.

Выяснилось, что мать он не ухаживал совсем, а наоборот украл все ее сбережения. Больная женщина вскоре скончалась. Столичные оперативники надеялись, что подозреваемый явится на ее похороны, однако он не пришел. Подозреваемый покинул Харьков и, как теперь мы знаем, продолжил орудовать во Львове".

Детали: Максимец рассказала, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз приговором суда в 2019 году был приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение аналогичного преступления. Однако уже в сентябре этого года он освободился на основании "закона Савченко".

Пресс-секретарь добавила, что по состоянию на данный момент мужчине выбирают меру пресечения во Львовском суде.

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