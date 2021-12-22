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В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам

Середа, 22 грудня 2021, 22:50
В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам
ФОТО КМДА

Міністерство охорони здоров’я запроваджує ревакцинальну (бустерну) дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози. 

Джерело: МОЗ

Деталі: Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.  

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката. 

Зазначається, що рішення є актуальним, враховуючи  рекомендації ВООЗ. У них йдеться про те, що через брак вакцин у світі, ревакцинальну дозу слід застосовувати тільки для вразливих категорій населення або за появи даних про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для належного захисту.

Нагадаємо: Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав, що в Україні "найімовірніше буде" бустерне тобто додаткове вакцинування від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціямедицинаМОЗ
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