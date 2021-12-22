Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам

Середа, 22 грудня 2021, 23:50
ФОТО КМДА

Міністерство охорони здоров’я запроваджує ревакцинальну (бустерну) дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози. 

Джерело: МОЗ

Деталі: Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.  

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката. 

Зазначається, що рішення є актуальним, враховуючи  рекомендації ВООЗ. У них йдеться про те, що через брак вакцин у світі, ревакцинальну дозу слід застосовувати тільки для вразливих категорій населення або за появи даних про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для належного захисту.

Нагадаємо: Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав, що в Україні "найімовірніше буде" бустерне тобто додаткове вакцинування від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціямедицинаМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна

Опубліковані Reuters знімки показують, що РФ і далі нарощує сили біля України

Суд дозволив затримати Порошенка, в ОГП хочуть його арешту – джерело

Усі новини...
коронавірус
В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО
У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу
Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів
Останні новини
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
01:50
У Греції — третя за тиждень аварія човна з мігрантами, є загиблі
00:50
Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19
23:50
Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово
23:12
Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"
22:37
"Динамо" та "Шахтар" оштрафували за расизм та образливі банери
22:11
Новини економіки: порт передали в концесію, обвал цін на газ у Європі
21:56
Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП
21:38
Регулятор зареєстрував емісію акцій національного авіаперевізника на 500 млн
21:24
фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА
Усі новини...