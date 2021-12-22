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В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины

Среда, 22 декабря 2021, 23:50
ФОТО КГГА

Министерство здравоохранения вводит ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Источник: Минздрав

Детали: Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Отмечается, что решение актуально, учитывая рекомендации ВОЗ. В них говорится, что за неимением вакцин в мире, ревакцинальную дозу следует применять только для уязвимых категорий населения или при появлении данных о том, что с течением времени двух доз вакцины недостаточно для надлежащей защиты.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине скорее всего будет бустерная есть дополнительная вакцинация от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинациямедицинаМинздрав
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