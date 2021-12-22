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"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Середа, 22 грудня 2021, 23:28
Це не указ про те, хто що може коментувати – Кулеба про підписаний Зеленським документ
Дмитро Кулеба (Фото з Facebook Кулеби)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підписаний президентом указ №671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави".

Джерело: указ №671/2021, Кулеба у facebook

Дослівно з указу: "З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України".

Пряма мова Кулеби: "… саме сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці. Це не указ про те, хто що може коментувати.

Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

В першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності".

Українська правда

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Теми: МЗСЗеленськийКулеба Дмитро
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