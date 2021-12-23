Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Четвер, 23 грудня 2021, 00:28
Дмитро Кулеба (Фото з Facebook Кулеби)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підписаний президентом указ №671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави".

Джерело: указ №671/2021, Кулеба у facebook

Дослівно з указу: "З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України".

Пряма мова Кулеби: "… саме сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці. Це не указ про те, хто що може коментувати.

Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

В першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності".

Українська правда
Теми: МЗСЗеленськийКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Усі новини...
МЗС
Зеленський визначив, які посадовці можуть робити заяви від імені України
МЗС на заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Готують прикриття для провокацій
В МЗС презентували нову платформу для просування експорту
Останні новини
09:35
Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві
08:53
У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною
08:34
Зеленський поговорив із сенаторами й конгресменами США: Мають значення не слова, а дії
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України
07:27
Штаб: Окупанти поранили українського військового
06:55
На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята
05:55
28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад
04:48
Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid
03:50
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
Усі новини...