"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал подписанный президентом указ №671/2021 "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства".

Источник: указ №671/2021, Кулеба в facebook

Дословно из указа: "С целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины, в соответствии с пунктом 3 части первой 106 Конституции Украины постановляю:

1. Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины".

Прямая речь Кулебы: "… именно сегодня Владимир Зеленский подписал указ о координирующей роли МИДа во внешней политике. Это не указ о том, кто что может комментировать.

Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на троих лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства.

Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности".