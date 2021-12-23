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Боррель і Блінкен обговорили підтримку України на тлі агресії РФ

Четвер, 23 грудня 2021, 00:20
Боррель і Блінкен обговорили підтримку України на тлі агресії РФ
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен та глава європейської дипломатії ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель обговорили в середу ескалацію напруги Росії на українському кордоні.

Джерело: Боррель у twitter, Держдеп

Пряма мова Борреля: "Росія повинна знизити напругу та повністю виконувати Мінські домовленості.

Ми домовилися про подальшу координацію наших дій і те, що дискусія щодо європейської безпеки відбуватиметься за координації та участі ЄС".

Дослівно Держдеп: "Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борреллем.

Держсекретар і Високий представник підтвердили свою незмінну відданість зміцненню партнерства США та ЄС та спільній роботі, щоб протистояти спільним викликам".

Деталі: Вони наголосили на необхідності скоординованих дій для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України "матиме серйозні наслідки для Російської Федерації".

Нагадаємо: Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися на початку року.

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Українська правда

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Теми: ЄССШАРосіявійна
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