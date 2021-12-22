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В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі

Середа, 22 грудня 2021, 21:55
фото: ОЛЕКСІЙ БРАТУЩАК

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Джерело: виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Костіна: "Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку".

Деталі: На засіданні досягнули спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах заходів, узгоджених 22 липня 2020 року.

Зазначається, що українська сторона продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику.

Нагадаємо: Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових - секретар РНБО Олексій Данілов. Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

Українська правда
Теми: Офіс президентаТКГДонбасвійнаРосія


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