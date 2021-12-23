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Боррель и Блинкен обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ

Четверг, 23 декабря 2021, 01:20
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обсудили в среду эскалацию напряжения России на украинской границе.

Источник: Боррель в twitter, Госдеп

Прямая речь Борреля: "Россия должна снизить напряжение и полностью выполнять Минские договоренности.

Мы договорились о дальнейшей координации наших действий и о том, что дискуссия по европейской безопасности будет проходить при координации и участии ЕС".

Дословно Госдеп: "Государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.

Госсекретарь и Высокий представитель подтвердили свою неизменную приверженность укреплению партнерства США и ЕС и совместной работе, чтобы противостоять общим вызовам".

Детали: Они подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины "будет иметь серьезные последствия для Российской Федерации".

Напомним: Соединенные Штаты считают, что двусторонние переговоры с Россией по массовому наращиванию войск вдоль украинской границы могут начаться в начале года.

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Украинская правда
Темы: ЕССШАРосcиявойна
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