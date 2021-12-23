У Південній Африці заявили, що хвиля "омікрону" вщухає так само швидко, як і зростала

Масштабна хвиля випадків штаму "омікрон" в Південній Африці, за словами головного інфекціоніста, вщухає так само швидко, як і зростала.

Джерело: Головний інфекціоніст Південної Африки Салім Абдул Карім, якого цитує The Washington Post

Деталі: Карім заявив у середу, що країна швидко подолала пік нових випадків "омікрону", і, судячи з попередніх доказів, він очікує, що інші країни будуть рухатися "тією ж траєкторією".

Всього тиждень тому в Південній Африці стрімко зростала кількість позитивних ковід-тестів, а також спостерігалися величезні черги на тестування.

Але протягом перших днів цього тижня ситуація кардинально змінилася.

Щоб подолати сплеск інфекцій, Південна Африка вирішила не вводити карантин або інші серйозні обмеження, хоча багато країн, включаючи Сполучені Штати, запровадили обмеження для туристів з Південної Африки та сусідніх країн.

Також у середу Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки опублікував дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, про те, що омікрон викликав менше госпіталізацій та випадків ускладнень у порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу.

Дослідження показало, що "омікрон" на 80% рідше призводив до госпіталізації, ніж "дельта"-варіант, і що для пацієнтів, які були госпіталізовані, ризик тяжкого захворювання був на 30% нижчим.

Карім заявив, що як швидке зростання захворюваності, так і легкий перебіг "омікрону" можуть бути пов'язані з кількома специфічними для країни факторами, найбільш помітним з яких є те, що понад 70% південноафриканців були інфіковані попередніми варіантами.

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