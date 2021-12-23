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В Южной Африке заявили, что волна "омикрона" утихает так же быстро, как и росла

Четверг, 23 декабря 2021, 00:59
В Южной Африке заявили, что волна омикрона утихает так же быстро, как и росла
фото: Getty Images

Масштабная волна случаев штамма "омикрон" в Южной Африке, по словам главного инфекциониста, утихает так же быстро, как и росла.

Источник: Главный инфекционист Южной Африки Салим Абдул Карим, цитируемый The Washington Post

Детали: Карим заявил в среду, что страна быстро преодолела пик новых случаев "омикрона", и, судя по предварительным доказательствам, он ожидает, что другие страны будут двигаться "по той же траектории".

Всего неделю назад в Южной Африке стремительно росло количество положительных ковид-тестов, а также наблюдались огромные очереди на тестирование.

Но в первые дни этой недели ситуация кардинально изменилась.

Чтобы преодолеть всплеск инфекций, Южная Африка решила не вводить карантин или другие серьезные ограничения, хотя многие страны, включая Соединенные Штаты, ввели ограничения для туристов из Южной Африки и соседних стран.

Также в среду Национальный институт инфекционных заболеваний Южной Африки опубликовал исследование, еще не прошедшее экспертную оценку, о том, что омикрон вызвал меньше госпитализаций и случаев осложнений по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.

Исследование показало, что "омикрон" на 80% реже приводил к госпитализации, чем "дельта"-вариант, и что для госпитализированных пациентов риск тяжелого заболевания был на 30% ниже.

Карим заявил, что как быстрый рост заболеваемости, так и легкое течение "омикрона" могут быть связаны с несколькими специфическими для страны факторами, наиболее заметным из которых является то, что более 70% южноафриканцев были инфицированы предыдущими вариантами.

Предыстория:

  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • В начале декабря число новых случаев COVID-19 в Южной Африке, где ученые обнаружили вариант "омикрон", почти удвоилось за день.

Темы: коронавирусОмикрон
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