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Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни" – заява країн ООН

Четвер, 23 грудня 2021, 02:50
Росія поширила фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни – заява країн ООН
фото Getty Images

Делегації 36 країн – членів Організації Об’єднаних Націй заявили, що Росія поширила дезінформацію про сусідні країни".

Джерело: заява делегацій 36 країн – членів ООН, цитує Укрінформ

Деталі: Зазначається, що РФ, організувавши в Радбезі ООН захід, спрямований проти прославлення нацизму, висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", – зазначається в заяві.

На думку її авторів – делегацій західних країн – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу міжнародної спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

"Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь", – наголошується в документі.

У зв’язку з цим 36 делегацій західних країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напругу навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".

Нагадаємо: Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяУкраїна
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