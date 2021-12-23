Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни" – заява країн ООН

Четвер, 23 грудня 2021, 03:50
фото Getty Images

Делегації 36 країн – членів Організації Об’єднаних Націй заявили, що Росія поширила дезінформацію про сусідні країни".

Джерело: заява делегацій 36 країн – членів ООН, цитує Укрінформ

Деталі: Зазначається, що РФ, організувавши в Радбезі ООН захід, спрямований проти прославлення нацизму, висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", – зазначається в заяві.

На думку її авторів – делегацій західних країн – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу міжнародної спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

"Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь", – наголошується в документі.

У зв’язку з цим 36 делегацій західних країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напругу навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".

Нагадаємо: Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Теми: ООНРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Усі новини...
ООН
В ООН закликали не закривати школи через "Омікрон": будуть катастрофічні наслідки
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму
ООН повідомила про рекордну 38° спеку в Арктиці
Останні новини
09:35
Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві
08:53
У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною
08:34
Зеленський поговорив із сенаторами й конгресменами США: Мають значення не слова, а дії
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України
07:27
Штаб: Окупанти поранили українського військового
06:55
На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята
05:55
28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад
04:48
Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid
03:50
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
Усі новини...