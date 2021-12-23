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Россия распространила "фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах" – заявление стран ООН

Четверг, 23 декабря 2021, 02:50
Россия распространила фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах – заявление стран ООН
фото Getty Images

Делегации 36 стран-членов Организации Объединенных Наций заявили, что Россия распространила "дезинформацию о соседних странах".

Источник: заявление делегаций 36 стран – членов ООН, цитирует Укринформ

Детали: Отмечается, что РФ, организовав в Совбезе ООН мероприятие, направленное против прославления нацизма, предъявило обвинение странам Балтии и Украине.

Россия воспользовалась мероприятием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", – отмечается в заявлении.

По мнению ее авторов – делегаций западных стран – это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание международного сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.

Время проведения этого мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".

Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам", - отмечается в документе.

В этой связи 36 делегаций западных стран призывают Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "без промедлений вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины".

Напомним: Генеральная Ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

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Темы: ООНРосcияУкраина
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