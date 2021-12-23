Глава МОЗ Німеччини запропонував 4-ту дозу вакцини для боротьби з Omicron
Новий міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту від варіанту Omicron може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19.
Джерело: Лаутербах, цитує The Guardian
Детали: На пресконференції у середу Лаутербах сказав, що Omicron стане домінуючим штамом у Німеччині протягом трьох тижнів.
Саме тому, на думку міністра, може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19.
Відтак, країна замовила 80 мільйонів доз специфічної ковід-вакцини Omicron, яку доставлять у Німеччину в квітні чи травні.
"Рівень захисту від важких симптомів Covid-19 після повторного щеплення дуже високий. Я б оцінив його у понад 90%", – зазначив міністр.
Нагадаємо: Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах очікує жорстокої п'ятої хвилі коронавірусу у зв’язку з новим варіантом "Омікрон".
Етична рада Німеччини в середу заявила, що підтримує обов'язкову вакцинацію всього дорослого населення віком від 18 років.