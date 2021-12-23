Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МОЗ Німеччини запропонував 4-ту дозу вакцини для боротьби з Omicron

Четвер, 23 грудня 2021, 05:45
фото: Getty Images

Новий міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту від варіанту Omicron може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19.

Джерело: Лаутербах, цитує The Guardian

Детали: На пресконференції у середу Лаутербах сказав, що Omicron стане домінуючим штамом у Німеччині протягом трьох тижнів.

Саме тому, на думку міністра, може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19.

Відтак, країна замовила 80 мільйонів доз специфічної ковід-вакцини Omicron, яку доставлять у Німеччину в квітні чи травні.

"Рівень захисту від важких симптомів Covid-19 після повторного щеплення дуже високий. Я б оцінив його у понад 90%", – зазначив міністр.

Нагадаємо: Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах очікує жорстокої п'ятої хвилі коронавірусу у зв’язку з новим варіантом "Омікрон".

Етична рада Німеччини в середу заявила, що підтримує обов'язкову вакцинацію всього дорослого населення віком від 18 років.

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Усі новини...
Німеччина
Етична рада Німеччини підтримала обов’язкову вакцинацію
Німеччина до кінця року закриє половину своїх АЕС
Мером Берліна вперше стала жінка
Останні новини
09:35
Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві
08:53
У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною
08:34
Зеленський поговорив із сенаторами й конгресменами США: Мають значення не слова, а дії
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України
07:27
Штаб: Окупанти поранили українського військового
06:55
На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята
05:55
28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад
04:48
Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid
03:50
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
Усі новини...