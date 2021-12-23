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Глава Минздрава Германии предложил 4-ю дозу вакцины для борьбы с Omicron

Четверг, 23 декабря 2021, 05:45
фото: Getty Images

Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты от варианта Omicron может потребоваться четвёртая доза вакцины от Covid-19.

Источник: Лаутербах, цитирует The Guardian

Детали: На пресс-конференции в среду Лаутербах сказал, что Omicron станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель.

Поэтому, по мнению министра, может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19.

Так, страна заказала 80 миллионов доз специфической вакцины от Omicron, которую доставят в Германию в апреле или мае.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов Covid-19 после повторной прививки очень высок. Я бы оценил его более чем в 90%", – отметил министр.

Напомним: Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ожидает суровой пятой волны коронавируса в связи с новым вариантом "Омикрон".

Этический совет Германии в среду заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию всего взрослого населения в возрасте от 18 лет.

Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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