Глава Минздрава Германии предложил 4-ю дозу вакцины для борьбы с Omicron
Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты от варианта Omicron может потребоваться четвёртая доза вакцины от Covid-19.
Источник: Лаутербах, цитирует The Guardian
Детали: На пресс-конференции в среду Лаутербах сказал, что Omicron станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель.
Поэтому, по мнению министра, может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19.
Так, страна заказала 80 миллионов доз специфической вакцины от Omicron, которую доставят в Германию в апреле или мае.
"Уровень защиты от тяжелых симптомов Covid-19 после повторной прививки очень высок. Я бы оценил его более чем в 90%", – отметил министр.
Напомним: Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ожидает суровой пятой волны коронавируса в связи с новым вариантом "Омикрон".
Этический совет Германии в среду заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию всего взрослого населения в возрасте от 18 лет.