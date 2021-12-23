Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина

Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу у Вінницькій області, де під час пожежі вистрибнула з вікна і загинула дівчина.

Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області

Дослівно: "46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання".

"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі".

Деталі: 22 грудня на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина і двоє людей травмувались.

Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.