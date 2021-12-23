Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина

Четвер, 23 грудня 2021, 05:08
Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина
фото: ДСНС

Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу у Вінницькій області, де під час пожежі вистрибнула з вікна і загинула дівчина.

Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області

Дослівно: "46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання".

"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі".

Деталі: 22 грудня на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина і двоє людей травмувались.

Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вінницька областьпожежаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Вінницька область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
На Вінниччині Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі ворога – ОВА
З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: