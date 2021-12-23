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Полиция задержала арендаторшу базы отдыха, где при пожаре погибла девушка

Четверг, 23 декабря 2021, 06:08
фото: ГСЧС

Полиция задержала 46-летнюю арендаторшу гостинично-ресторанного комплекса в Винницкой области, где во время пожара выпрыгнула из окна и погибла девушка.

Источник: отдел коммуникации полиции Винницкой области

Дословно: "46-летняя арендаторша гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания".

"За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозит до 8 лет лишения свободы".

Детали: 22 декабря на территории загородного комплекса отдыха во время пожара погибла 21-летняя девушка и два человека травмировались.

Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьпожарполиция
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