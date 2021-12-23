У США – понад 227 тисяч нових випадків Covid за добу

21 грудня у світі діагностували майже 885 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, у США зафіксували понад 227 тисяч нових інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Франції.

Зокрема, у США зафіксували понад 227 тисяч, у Британії – понад 106 тисяч і у Франції – понад 84 тисячі нових інфікувань.

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Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Німеччина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 544), Росії (1 020), Польщі (775). Україна посідає 5 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 248 604 688 осіб. Наразі нараховується понад 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 393 137 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Масштабна хвиля випадків штаму "омікрон" в Південній Африці, за словами головного інфекціоніста, вщухає так само швидко, як і зростала.