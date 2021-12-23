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В США – более 227 тысяч новых случаев Covid за сутки

Четверг, 23 декабря 2021, 06:32
фото: pixabay

21 декабря в мире диагностировали почти 885 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, в США зафиксировали более 227 тысяч новых инфицирований.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции.

В частности, в США зафиксировали более 227 тысяч, в Британии – более 106 тысяч и во Франции – более 84 тысяч новых инфицирований.

 
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Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Германия. Украина – на 19 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 544), России (1 020), Польше (775). Украина занимает 5-е место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии вылечились от болезни 248 604 688 человек. В настоящее время насчитывается более 23 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 393 137 смертей от COVID-19.

Напомним: Масштабная волна случаев штамма "омикрон" в Южной Африке, по словам главного инфекциониста, утихает так же быстро, как и росла.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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