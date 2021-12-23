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У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Четвер, 23 грудня 2021, 11:51
У Путіна склалося враження, що Україна готує наступ на Донбас
Володимир Путін. фото з сайту Кремля

У контексті питання військової активності Росії президент цієї країни Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Джерело: Путін під час великої щорічної пресконференції

Деталі: Питання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської області. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, який нібито "наближається до кордонів РФ".

Пряма мова: "Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили вирішити питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі –ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це, створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись".

Що передувало: Путін вимагає, щоб НАТО відмовив Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.

Путін також заявив, що США випробовують гіперзвукову зброю і поставлятимуть її Україні та відправлятимуть в окупований Росією український півострів Крим "екстремістів".

Європейські розвідки та США попередили про значну концентрацію російських військ біля українського кордону. Росія військову активність біля кордону з Україною заперечує.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. 

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Валентина Романенко, УП
Теми: ПутінРосіявійна
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