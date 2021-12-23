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У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Четверг, 23 декабря 2021, 11:51
У Путина сложилось впечатление, что Украина готовит наступление на Донбасс
Владимир Путин. фото с сайта Кремля

В контексте вопроса военной активности России президент этой страны Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Источник: Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Детали: Вопрос о том готовится ли Россия к вторжению в Украину президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской области. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

Прямая речь: "Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе –ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовяться, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом, создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой".

Что предшествовало: Путин требует, чтобы НАТО отказало Украине и другим бывшим советским странам в возможном членстве, одновременно ограничив свое военное размещение в Центральной и Восточной Европе.

Путин также заявил, что США испытывают гиперзвуковое оружие и будут поставлять его Украине и отправлять в оккупированный Россией украинский полуостров Крым "экстремистов".

Европейские разведки и США предупредили о значительной концентрации российских войск возле украинской границы. Россия военную активность у границы с Украиной отрицает.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. 

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиявойна
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