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Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо

Четверг, 23 декабря 2021, 13:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
Валерий Залужный. фото пресс-службы ГШ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что приказ Министерства обороны №313 о пребывании женщин на военном учете возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать при защите государства.

Источник: Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего ВСУ 23 декабря, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства. Потому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда "вбили"...

Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо".

Детали: Накануне в сети появился приказ Минобороны от 11 октября 2021 года, который был издан во исполнение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.

Документом утверждается перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывающий женщин этих профессий стать на учет военнообязанных.

В Минобороны и командовании Сухопутных войск не смогли прокомментировать УП вышеуказанный документ, пообещав подробности на брифинге, который запланирован на 15.00 23 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армия
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