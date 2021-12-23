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У Міноборони пояснили, коли жінкам йти у військомати і що робити

Четвер, 23 грудня 2021, 15:44
Фото: Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.

Джерело: начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко на брифінгу в четвер, який транслювало видання "УНН"

Деталі: За його словами, процедура постановки на військовий облік жінок така сама, як у чоловіків, і стосується не всіх, а лише представниць певних професій.

Куценко розповів, як це виглядає. Жінка протягом 2022 року пише заяву до місцевого військомату, надає копії і оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи.

Після цього військомат вивчає документи, зокрема довідку з місця роботи на предмет, чи входить вона до переліку "військовозобов'язаних" жіночих професій.

Потім комісія ухвалює рішення, чи ставити жінку на військовий облік, і направляє її на медкомісію за місцем проживання.

У коментарі Українській правді Куценко повідомив, що, починаючи з 2023 року, українок, які не стали на військовий облік, будуть штрафувати. Також штарфуватимуть підприємства, на яких вони працюють. Розмір штрафу складатиме від 850 гривень - для українок і від 5 500 - для підприємств.

Чиновник зауважив, що брати на облік будуть не всіх. Адже, крім професії, існують ще вікові обмеження та обмеження за станом здоров'я.

Військовий обов'язок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є більше 10 тисяч жінок.

У Міноборони пояснили також, що жінки будуть часто стикатися з необхідністю стати на військовий облік, коли змінюватимуть місце реєстрації.

Що було раніше: 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

Сервіс "Ліга.Закон" опублікував відповідний наказ Міноборони. З переліком жіночих професій, які підлягають обов'язковому військовому обліку, можна за посиланням.

Євген Кізілов, УП
Теми: арміяМіноборонигендер


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