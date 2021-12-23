В Минобороны объяснили, когда женщинам идти в военкоматы и что делать

В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.

Источник: начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко на брифинге в четверг, который транслировало издание "УНН"

Детали: По его словам, процедура постановки на военный учет женщин такая же, как у мужчин, и касается не всех, а только представительниц определенных профессий.

Куценко рассказал, как это выглядит. Женщина в течение 2022 года пишет заявление в местный военкомат, предоставляет копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей и окончании обучения, справки с работы.

После этого военкомат изучает документы, в частности справку с места работы на предмет, входит ли она в список "военнообязанных" женских профессий.

Затем комиссия принимает решение, ставить ли женщину на военный учет, и направляет ее на медкомиссию по месту жительства.

В комментарии Украинской правде Куценко сообщил, что, начиная с 2023 года, украинок, которые не стали на военный учет, будут штрафовать. Также оштрафуют предприятия, на которых они работают. Размер штрафа будет составлять от 850 гривен – для украинок и от 5500 – для предприятий.

Чиновник подчеркнул, что брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

В Минобороны объяснили также, что женщины будут часто сталкиваться с необходимостью встать на военный учет, когда будут менять место регистрации.

Что было раньше: 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.