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В Минобороны объяснили, когда женщинам идти в военкоматы и что делать

Четверг, 23 декабря 2021, 15:44
Фото: Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.

Источник: начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко на брифинге в четверг, который транслировало издание "УНН"

Детали: По его словам, процедура постановки на военный учет женщин такая же, как у мужчин, и касается не всех, а только представительниц определенных профессий.

Куценко рассказал, как это выглядит. Женщина в течение 2022 года пишет заявление в местный военкомат, предоставляет копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей и окончании обучения, справки с работы.

После этого военкомат изучает документы, в частности справку с места работы на предмет, входит ли она в список "военнообязанных" женских профессий.

Затем комиссия принимает решение, ставить ли женщину на военный учет, и направляет ее на медкомиссию по месту жительства.

В комментарии Украинской правде Куценко сообщил, что, начиная с 2023 года, украинок, которые не стали на военный учет, будут штрафовать. Также оштрафуют предприятия, на которых они работают. Размер штрафа будет составлять от 850 гривен – для украинок и от 5500 – для предприятий.

Чиновник подчеркнул, что брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

В Минобороны объяснили также, что женщины будут часто сталкиваться с необходимостью встать на военный учет, когда будут менять место регистрации.

Что было раньше: 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

Сервис "Ліга.Закон" опубликовал соответствующий приказ Минобороны. С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Евгений Кизилов, УП
Темы: армияМинобороныгендер
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