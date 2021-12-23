МЗС відреагувало на слова Путіна про нібито підготовку "наступу України на Донбас"
У міністрестві закордонних справ України відповіли, що слова президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідають дійсності.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Заява президента Росії про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності. Україна прагне виключно миру.
Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту".
Деталі: За словами спікера українського відомства, глава офісу президента Андрій Єрмак та українська делегація в ТКГ проробила "титанічну роботу", аби добитися на засіданні 22 грудня відновлення режиму припинення вогню.
У МЗС України закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні збройного конфлікту на Донбасі.
Передісторія:
- 23 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської області.