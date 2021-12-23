МЗС відреагувало на слова Путіна про нібито підготовку "наступу України на Донбас"

У міністрестві закордонних справ України відповіли, що слова президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідають дійсності.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Заява президента Росії про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності. Україна прагне виключно миру.

Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту".

Деталі: За словами спікера українського відомства, глава офісу президента Андрій Єрмак та українська делегація в ТКГ проробила "титанічну роботу", аби добитися на засіданні 22 грудня відновлення режиму припинення вогню.

У МЗС України закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні збройного конфлікту на Донбасі.

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