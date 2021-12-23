МИД отреагировал на слова Путина о якобы подготовке "наступления Украины на Донбасс"
В министре иностранных дел Украины ответили, что слова президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствуют действительности.
Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру.
Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта".
Детали: По словам спикера украинского ведомства, глава офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация в ТКГ проделала "титаническую работу", чтобы добиться на заседании 22 декабря возобновления режима прекращения огня.
В МИД Украины призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта на Донбассе.
Предыстория:
- 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина может проявить военную агрессию в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.