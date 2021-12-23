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МИД отреагировал на слова Путина о якобы подготовке "наступления Украины на Донбасс"

Четверг, 23 декабря 2021, 15:01
МИД отреагировал на слова Путина о якобы подготовке наступления Украины на Донбасс
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

В министре иностранных дел Украины ответили, что слова президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствуют действительности.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру.

Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта".

Детали: По словам спикера украинского ведомства, глава офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация в ТКГ проделала "титаническую работу", чтобы добиться на заседании 22 декабря возобновления режима прекращения огня.

В МИД Украины призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта на Донбассе.

Предыстория:

  • 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина может проявить военную агрессию в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Украинская правда

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Темы: МИДПутинРосcияДонбасс
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