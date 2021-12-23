Арахамія літав чартером, який міг оплатити аграрний бізнесмен – джерела

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія використав чартерний літак для робочої поїздки в Миколаїв, який, за даними "Української правди", міг оплатити бізнесмен Юрій Калюжний.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди"

Деталі: На відео "Української правди" Арахамія приземляється у аеропорту "Київ" 23 грудня.

Чартер, яким голова провладної фракції скористався, за інформацією УП, оплатив аграрний бізнесмен Юрій Калюжний.

Компанія Калюжного є найбільшою за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України з часткою ринку 35%.

"Українська правда" звернулася до Арахамії із проханням прокоментувати обставини його польоту до Миколаєва. Зокрема, хто оплачував його переліт. На момент публікації нардеп журналістам УП не відповів.

У 2021 році "Українська правда" Арахамію кілька разів викривала на тому, що він користувався чартерним літаком, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Керівник президентської фракції визнає, що перельоти як виявилося здійснювалися літаком із структур Фірташа.

Вартість кожного вояжу становила 24 тисячі євро.

Оплачувала перельоти, за словами Арахамії, його дружина, тому цієї інформації не буде у декларації.

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