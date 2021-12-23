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Арахамия летал чартером, который мог оплатить аграрный бизнесмен – источники

Четверг, 23 декабря 2021, 16:27
Арахамия летал чартером, который мог оплатить аграрный бизнесмен – источники
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО С СОЦСЕТЕЙ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев, который, по данным "Украинской правды", мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

Источник: собеседники "Украинской правды" 

Детали: На видео "Украинской правды" Арахамия приземляется в аэропорту "Киев" 23 декабря.

Чартер, которым глава провластной фракции воспользовался, по информации УП, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.

Компания Калюжного является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины с долей рынка 35%.

"Украинская правда" обратилась к Арахамии с просьбой прокомментировать обстоятельства его полета в Николаев, в частности, кто оплачивал его перелет. На момент публикации нардеп журналистам УП не ответил.

В 2021 году "Украинская правда" Арахамию несколько раз уличала в том, что он пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Руководитель президентской фракции признает, что перелеты как оказалось осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

Стоимость каждого вояжа составил 24 тысячи евро.

Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.

Узнать больше: "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии"

Предыстория:

  • 22 декабря с участием Арахамии состоялся форум Николаевской областной организации партии "Слуга Народа".
  • На сайте партии отмечается, что мероприятие такого формата "Слуга Народа" проводила впервые в Николаеве.

Михаил Ткач, УП

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Темы: Арахамия авиаСлуга народа
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