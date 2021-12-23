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СМИ отыскали российский паспорт у нардепа ОПЗЖ

Четверг, 23 декабря 2021, 21:52
СМИ отыскали российский паспорт у нардепа ОПЗЖ
фото: схемы

Народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Пономарев – гражданин России. Подтверждение этой информации журналисты получили из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

Источник: "Схемы"

Детали: Согласно этим данным, впервые документ гражданина России Александра Пономарева выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена".

В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Согласно этому положению Федерального закона РФ, для получения гражданства Пономарев должен был непрерывно проживать в России не менее 5 лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России, вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.

 

В комментарии "Схемам" нардеп не сразу признал наличие российского паспорта.

Когда ему показали выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.

Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он.

При этом Пономарев не смог объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на получение российского гражданства и добавил, что им ни разу не пользовался.

Журналисты отмечают, что последний раз Пономарев ездил в Россию уже во время войны – в феврале 2017 года.

У него поинтересовались, будет ли декларировать свое российское гражданство, если это требование будет официально закреплено на законодательном уровне. Сказал, если "найдет и убедится", то будет.

Справка: Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа".

В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖРосcия
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