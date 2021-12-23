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Ялинку з центрального вокзалу знайшли й коштує вона вдесятеро дешевше – УЗ

Четвер, 23 грудня 2021, 23:54
фото уз

"Укрзалізниця" повідомила, що ялинка, яку шукали правоохоронці 23 грудня, знайшлася, і зараз її встановлюють. Також компанія заявляє, що її ціна не 5 мільйонів, а 600 тисяч грн.

Джерело: заява "Укрзалізниці"

Дослівно: "Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro.

 Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тис. грн.

Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва".

Деталі: В компанії повідомили, що чекають гостей 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 – там гратимуть провідні музичні колективи.

 

Передісторія: Раніше повідомлялося, що правоохоронці підозрюють розкрадання 5 мільйонів гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі столиці.

Українська правда
Теми: КиївУкрзалізниця


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