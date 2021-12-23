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Елку с центрального вокзала нашли и стоит она в десять раз дешевле – УЗ

Четверг, 23 декабря 2021, 23:54
фото уз

"Укрзалізниця" сообщила, что елка, которую искали правоохранители 23 декабря, нашлась, и сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что цена не 5 миллионов, а 600 тысяч грн.

Источник: заявление "Укрзалізниці"

Дословно: "Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Вы можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro.

 Отменим еще одно предательство: стоит елка не 5 млн. грн., а 600 тыс. грн.

Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества".

Детали: В компании сообщили, что ждут гостей 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 – там будут играть ведущие музыкальные коллективы.

 

Предыстория: Ранее сообщалось, что правоохранители подозревают хищение 5 миллионов гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Украинская правда
Темы: КиевУкрзализныця
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