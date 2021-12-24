Європейські країни звинуватили уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" в Малі

Франція, 13 європейських країн та Канада засудили розгортання бійців російської ПВК Вагнера у Малі.

Джерело: заява про розгортання групи Вагнера в Малі, FT

Дослівно: "Ми глибоко шкодуємо про вибір перехідної влади Малі використовувати і без того мізерні державні кошти для оплати іноземних найманців замість підтримки збройних сил Малі та державних служб на благо народу Малі.

Ми знаємо про причетність уряду Російської Федерації до надання матеріальної підтримки розгортанню угруповання Вагнера в Малі і закликаємо Росію повернутися до відповідальної та конструктивної поведінки в регіоні".

Деталі: Заяву зробили Франція, Велика Британія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.

Передісторія: