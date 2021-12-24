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Європейські країни звинуватили уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" в Малі

П'ятниця, 24 грудня 2021, 03:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Франція, 13 європейських країн та Канада засудили розгортання бійців російської ПВК Вагнера у Малі.

Джерело: заява про розгортання групи Вагнера в Малі, FT

Дослівно: "Ми глибоко шкодуємо про вибір перехідної влади Малі використовувати і без того мізерні державні кошти для оплати іноземних найманців замість підтримки збройних сил Малі та державних служб на благо народу Малі.

Ми знаємо про причетність уряду Російської Федерації до надання матеріальної підтримки розгортанню угруповання Вагнера в Малі і закликаємо Росію повернутися до відповідальної та конструктивної поведінки в регіоні".

Деталі: Заяву зробили Франція, Велика Британія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.

Передісторія:

  • Ситуація з безпекою в Малі погіршилася з червня, коли Франція оголосила про скорочення своїх сил після семирічної кампанії, відомої як операція "Бархан". Президент Франції Еммануель Макрон  обґрунтував це рішення тим, що французькі військові більше не можуть компенсувати "непрацездатність" малійської держави. У столиці Бамако відбулися два державні перевороти, що ще більше загострило відносини між Францією та Малі.
  • На початку вересня стало відомо, що між російським приватним військовим підрядником, компанією Wagner Group, і правлячою хунтою Малі укладена угода, згідно з якою найманці будуть навчати малійських військових і забезпечувати захист високопоставлених чиновників.
  • Росія заперечує будь-які зв'язки уряду з ПВК Вагнера.

Теми: АфрикаРосіяВагнер


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