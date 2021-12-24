Европейские страны обвинили правительство РФ в помощи "вагнеровцам" в Мали

Франция, 13 европейских стран и Канада осудили развертывание бойцов российской ЧВК Вагнера в Мали.

Источник: заявление о развертывании группы Вагнера в Мали, FT

Дословно: "Мы глубоко сожалеем о выборе переходной власти Мали использовать и без того скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников вместо поддержки вооруженных сил Мали и государственных служб во благо народа Мали.

Мы знаем о причастности правительства Российской Федерации к оказанию материальной поддержки развертыванию группировки Вагнера в Мали и призываем Россию вернуться к ответственному и конструктивному поведению в регионе".

Детали: Заявление сделали Франция, Великобритания, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния и Швеция.

Предыстория: