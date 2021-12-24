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У світі рекордна захворюваність COVID-19 — більше 900 тисяч випадків на добу

П'ятниця, 24 грудня 2021, 03:57
У світі рекордна захворюваність COVID-19 — більше 900 тисяч випадків на добу
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 22 грудня у світі виявили 973 256 нових випадків коронавірусу – це найбільший щоденний приріст за час пандемії.

Джерело: Worldometers

 
worldometers.info

Деталі: Зокрема в США - 267 269 випадків, в Британії  - 119 789, у Франції - 91 608.

Крім того, в Іспанії - 72 912 заражень, в Італії - 44 595.

Україна, де 7 312 хворих, на 20 місці у світі між Ірландією та Південною Кореєю.  У Європі Україна на 13 місці.

6 562 людини у світі померли за добу від вірусу. За цим показником Україна на 6 місці у світі і на 4 в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 22 грудня в Україні від COVID-19 померли 275 людей, госпіталізували 1 691 особу, водночас одужали 16 521 людина.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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