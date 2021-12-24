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В мире рекордная заболеваемость COVID-19 — более 900 тысяч случаев в сутки

Пятница, 24 декабря 2021, 03:57
В мире рекордная заболеваемость COVID-19 — более 900 тысяч случаев в сутки
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 22 декабря в мире обнаружили 973 256 новых случаев коронавируса – это самый большой ежедневный прирост за время пандемии.

Источник: Worldometers

 
worldometers.info

Детали: В частности в США – 267 269 случаев, в Британии – 119 789, во Франции – 91 608.

Кроме того, в Испании – 72 912 заражений, в Италии – 44 595.

Украина, где 7 312 больных, на 20 месте в мире между Ирландией и Южной Кореей. В Европе Украина на 13-м месте.

6 562 человека в мире умерли в сутки от вируса. По этому показателю Украина на 6-м месте в мире и на 4-м в Европе.

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Напомним: 22 декабря в Украине от COVID-19 скончались 275 человек, госпитализировали 1 691 человек, в то же время выздоровели 16 521 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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