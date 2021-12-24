У Кремлі озвучили, коли можуть почати переговори про подальший транзит газу через Україну

У Москві заявили, що Росія готова почати переговори щодо продовження транзиту газу через Україну, коли вона знатиме, "хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах та на яких умовах".

Джерело: директор другого департаменту країн СНД російського Міністерства закордонних справ Олексій Поліщук у "РИА Новости"

Деталі: Поліщук заявив, що "переговори про продовження транзиту можна вести лише тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування у такому разі вторинна".

Поліщук стверджує, що питання транзиту газу через Україну має виключно комерційний характер і що Київ має "політичні цілі", коли ставить питання про продовження договору до його терміну його закінчення.

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