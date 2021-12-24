Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі озвучили, коли можуть почати переговори про подальший транзит газу через Україну

П'ятниця, 24 грудня 2021, 06:10
У Кремлі озвучили, коли можуть почати переговори про подальший транзит газу через Україну
ФОТО: GETTY IMAGES

У Москві заявили, що Росія готова почати переговори щодо продовження транзиту газу через Україну, коли вона знатиме, "хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах та на яких умовах".

Джерело: директор другого департаменту країн СНД російського Міністерства закордонних справ Олексій Поліщук у "РИА Новости"

Деталі: Поліщук заявив, що "переговори про продовження транзиту можна вести лише тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування у такому разі вторинна".

Поліщук стверджує, що питання транзиту газу через Україну має виключно комерційний характер і що Київ має "політичні цілі", коли ставить питання про продовження договору до його терміну його закінчення.

Нагадаємо:

  • 30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром уклали контракт щодо транзиту газу.
  • Контракт укладений на п’ять років, з можливістю пролонгації ще на десять років на тих же умовах. 
  • Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 млрд кубометрів газу. Наступні чотири роки – 40 млрд. 
  • 29 листопада 2021 року очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче вести перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Теми: газРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
газ
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: