В Кремле озвучили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, "кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях".

Источник: директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в "РИА Новости"

Детали: Полищук заявил, что "переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична".

Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину носит исключительно коммерческий характер и что Киев носит "политические цели", когда задает вопрос о продлении договора до его срока его окончания.

Напомним: