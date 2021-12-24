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В Кремле озвучили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

Пятница, 24 декабря 2021, 06:10
В Кремле озвучили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, "кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях".

Источник: директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в "РИА Новости"

Детали: Полищук заявил, что "переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична".

Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину носит исключительно коммерческий характер и что Киев носит "политические цели", когда задает вопрос о продлении договора до его срока его окончания.

Напомним:

  • 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили контракт по транзиту газа.
  • Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.
  • Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год – 65 млрд  кубометров газа. Следующие четыре года – 40 млрд.
  • 29 ноября 2021 года глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Темы: газРосcия
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