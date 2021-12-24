В Бангладеш загорівся пором з тисячею людей на борту, є загиблі
П'ятниця, 24 грудня 2021, 06:40
На річці у районі Джалокаті в Бангладеш загорівся пором, що перевозив близько 1000 людей - щонайменше 30 людей загинули та ще 100 отримали поранення внаслідок пожежі.
Джерело: заступник комісара району Джалокаті Назмул Алам у "Сіньхуа"
Деталі: Судно прямувало із столиці Дакки до району Баргуна на півдні Бангладеш, коли у машинному відділенні виникла пожежа через технічний збій.
За словами чиновника, більшість пасажирів спали, коли сталася аварія.
Як повідомляється, судно відтягнули на берег.
Невідомо, скільки людей зникли безвісти.