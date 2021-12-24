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В Бангладеш загорелся паром с тысячей человек на борту, есть погибшие

Пятница, 24 декабря 2021, 07:40
ФОТО: GETTY IMAGES

На реке в районе Джалокати в Бангладеш загорелся паром, перевозивший около 1000 человек - по меньшей мере 30 человек погибли и еще 100 получили ранения в результате пожара.

Источник: заместитель комиссара района Джолокати Назмул Алам в "Синьхуа"

Детали: Судно направлялось из столицы Дакки в район Баргуна на юге Бангладеш, когда в машинном отделении возник пожар из-за технического сбоя.

По словам чиновника, большинство пассажиров спали, когда произошла авария.

Как сообщается, судно оттащили на берег.

Неизвестно, сколько людей пропали без вести.

Темы: авария
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