В Бангладеш загорелся паром с тысячей человек на борту, есть погибшие
Пятница, 24 декабря 2021, 06:40
На реке в районе Джалокати в Бангладеш загорелся паром, перевозивший около 1000 человек - по меньшей мере 30 человек погибли и еще 100 получили ранения в результате пожара.
Источник: заместитель комиссара района Джолокати Назмул Алам в "Синьхуа"
Детали: Судно направлялось из столицы Дакки в район Баргуна на юге Бангладеш, когда в машинном отделении возник пожар из-за технического сбоя.
По словам чиновника, большинство пассажиров спали, когда произошла авария.
Как сообщается, судно оттащили на берег.
Неизвестно, сколько людей пропали без вести.