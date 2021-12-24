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Влада Південної Кореї помилувала експрезидентку, засуджену за корупцію

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:16
Пак Кин Х’є. фото з Вікіпедії

Влада Південної Кореї вирішила помилувати колишню президентку країни Пак Кин Х’є, засуджену до 20 років ув’язнення за звинуваченням у корупції.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно Мін’юст країни: "Ми включили до переліку колишню президентку Пак, щоб подолати нещасливу минулу історію, усвідомити єдність людей і дати шанс зробити новий крок вперед у майбутнє".

Деталі: 24 грудня Міністерство юстиції повідомило, що 69-річна Пак перебуває у списку осіб, які підлягають амністії.

У 2018 році її засудили до 24 років в’язниці, вона оскаржувала рішення, відкидаючи обвинувачення

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Пак Кин Х’є – донька колишнього президента країни Пак Чон Хі, 2012 року стала першою в історії Південної Кореї жінкою-президентом.

У 2016 році їй висунули звинувачення у розголошенні державних секретів і корупції. Після масових вуличних протестів парламент оголосив їй імпічмент, 2017 року її заарештували.

У квітні 2018 року суд засудив Пак Кин Х’є до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, здирництві, зловживанні владою й отриманні хабарів. У січні цього року Верховний суд країни зменшив термін покарання до 20 років.

Попередник Пак на посаді президента – Лі Мйон Бак також був засуджений за корупцію.

Теми: Південна Кореякорупція


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