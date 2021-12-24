Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Южной Кореи помиловали экс-президента, осужденную за коррупцию

Пятница, 24 декабря 2021, 08:16
Власти Южной Кореи помиловали экс-президента, осужденную за коррупцию
Пак Кин Хе. фото из Википедии

Власти Южной Кореи решили помиловать бывшую президентку страны Пак Кин Хе, приговоренную к 20 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно Минюст страны: "Мы включили в список бывшую президентку Пак, чтобы преодолеть несчастную прошлую историю, осознать единство людей и дать шанс сделать новый шаг вперед в будущее".

Детали: 24 декабря Министерство юстиции сообщило, что 69-летняя Пак находится в списке лиц, подлежащих амнистии.

В 2018 году ее приговорили к 24 годам тюрьмы, она оспаривала решение, отвергая обвинения

Суд утвердил 20-летнее тюремное заключение для бывшей президентки Южной Кореи

Пак Кин Хе – дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.

В 2016 году ей были предъявлены обвинения в разглашении государственных секретов и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она был арестована.

В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кин Хе к 24 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, вымогательстве, злоупотреблении властью и получении взяток. В январе этого года Верховный суд страны снизил срок наказания до 20 лет.

Предшественник Пак в должности президента – Ли Мйон Бак также был осужден за коррупцию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная Кореякоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Южная Корея
Сеул начал тайно передавать Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ
Южная Корея рассмотрит список нелетального оружия, о котором просил Зеленский – Юн
Украина сможет получить от Кореи до $8 миллиардов кредитов
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: