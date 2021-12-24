Власти Южной Кореи помиловали экс-президента, осужденную за коррупцию

Власти Южной Кореи решили помиловать бывшую президентку страны Пак Кин Хе, приговоренную к 20 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно Минюст страны: "Мы включили в список бывшую президентку Пак, чтобы преодолеть несчастную прошлую историю, осознать единство людей и дать шанс сделать новый шаг вперед в будущее".

Детали: 24 декабря Министерство юстиции сообщило, что 69-летняя Пак находится в списке лиц, подлежащих амнистии.

В 2018 году ее приговорили к 24 годам тюрьмы, она оспаривала решение, отвергая обвинения

Суд утвердил 20-летнее тюремное заключение для бывшей президентки Южной Кореи

Пак Кин Хе – дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.

В 2016 году ей были предъявлены обвинения в разглашении государственных секретов и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она был арестована.

В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кин Хе к 24 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, вымогательстве, злоупотреблении властью и получении взяток. В январе этого года Верховный суд страны снизил срок наказания до 20 лет.

Предшественник Пак в должности президента – Ли Мйон Бак также был осужден за коррупцию.