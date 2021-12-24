Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ не відкривала справу на нардепа-"друга Лукашенка"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:49
СБУ не відкривала справу на нардепа-друга Лукашенка

Служба безпеки України не відкривала кримінальну справу стосовно народного депутата Євгена Шевченка, відомого своїм симпатизуванням самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Дослівно: "Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов'язки".

Що передувало: Народний депутат Євген Шевченко, який відомий своїми поїздками до Лукашенка в Мінськ, заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "державна зрада".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
СБУ
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: