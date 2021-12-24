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СБУ не відкривала справу на нардепа-"друга Лукашенка"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:49

Служба безпеки України не відкривала кримінальну справу стосовно народного депутата Євгена Шевченка, відомого своїм симпатизуванням самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Дослівно: "Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов'язки".

Що передувало: Народний депутат Євген Шевченко, який відомий своїми поїздками до Лукашенка в Мінськ, заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "державна зрада".

Українська правда
Теми: СБУ


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