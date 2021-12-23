Нардеп та "друг Лукашенка" заявив, що на нього відкрили справу про держзраду
Народний депутат Євген Шевченко, який відомий своїми поїздками до Олександра Лукашенка в Мінськ, заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "Державна зрада".
Джерело: Шевченко у Facebook
Пряма мова Шевченка: "Оскільки вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило на мене справу за ст.111 ККУ (стаття про державну зраду – ред.).
Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так?
Шиють мені створення "русского мира" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю".
Нагадаємо:
Шевченко заявив Лукашенку, що того більше третини українців хочуть бачити своїм президентом.
Лукашенко й Шевченко на зустрічі обговорювали можливості врегулювання ситуації на Донбасі.
Вже через місяцьфракція "Слуга народу" вирішила виключити Шевченка зі свого складу.