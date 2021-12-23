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Нардеп та "друг Лукашенка" заявив, що на нього відкрили справу про держзраду

Четвер, 23 грудня 2021, 22:29
Нардеп та друг Лукашенка заявив, що на нього відкрили справу про держзраду
шевченко в гостях у лукашенка

Народний депутат Євген Шевченко, який відомий своїми поїздками до Олександра Лукашенка в Мінськ, заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею "Державна зрада".

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Оскільки вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило на мене справу за ст.111 ККУ (стаття про державну зраду – ред.).

Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так?

Шиють мені створення "русского мира" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю".

Нагадаємо:

Шевченко заявив Лукашенку, що того більше третини українців хочуть бачити своїм президентом.

Лукашенко й Шевченко на зустрічі обговорювали можливості врегулювання ситуації на Донбасі.

Вже через місяцьфракція "Слуга народу" вирішила виключити Шевченка зі свого складу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаЛукашенкоБілорусь
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