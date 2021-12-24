Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ не открывала дело на нардепа-"друга Лукашенко"

Пятница, 24 декабря 2021, 08:49
СБУ не открывала дело на нардепа-друга Лукашенко

Служба безопасности Украины не открывала уголовное дело в отношении народного депутата Евгения Шевченко, известного своей симпатией к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Дословно: "На данный момент следователи Службы безопасности Украины не возбуждали уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности".

Что предшествовало: Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "государственная измена".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: