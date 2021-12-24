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СБУ не открывала дело на нардепа-"друга Лукашенко"

Пятница, 24 декабря 2021, 09:49

Служба безопасности Украины не открывала уголовное дело в отношении народного депутата Евгения Шевченко, известного своей симпатией к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Дословно: "На данный момент следователи Службы безопасности Украины не возбуждали уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности".

Что предшествовало: Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "государственная измена".

Украинская правда
Темы: СБУ
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