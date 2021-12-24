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З Росії в ОРДЛО з'їжджаються військові найманці – Reuters

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:56
Фото Getty Images

Протягом останніх тижнів на окупованому сході України розгорнули свої сили російські найомні військовослужбовці з метою посилення позицій РФ у війні з Україною.

Джерело: Reuters із посиланням на самих російських бойовиків

Деталі: Бойовики розповіли, що з ними зв'язалися вербувальники і запропонували поїхати на Донбас. Рекрутери не сказали, кого саме вони представляють. Двоє з військових-джерел прийняли пропозицію.

Пряма мова бойовика, якого завербували: "Там повний комплект (в ОРДЛО - УП). Збирають усіх з бойовим досвідом".

Більше деталей: Ще один російський найманець, який приїхав на Донбас, розповів, що розгортання військ проводиться в оборонних цілях.

Водночас інше джерело, яке перебуває на контакті з найманцями в ОРДЛО, каже, що метою військових зборів є "диверсійна діяльність для підриву стабільності в Україні".

При цьому найманці стверджують, що нічого не знають про плани атаки Росії на Україну і про підготовку до неї.

Колишній ватажок бойовиків, а тепер депутат Держдуми РФ Олександр Бородай повідомив Reuters, що цим вербуванням займається не окупаційна влада Донбасу.

Українська правда
Теми: РосіяОРДЛОармія


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