Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из России в ОРДЛО съезжаются военные наемники – Reuters

Пятница, 24 декабря 2021, 11:56
Из России в ОРДЛО съезжаются военные наемники – Reuters
Фото Getty Images

В последние недели на оккупированном востоке Украины развернули свои силы российские наемные военнослужащие с целью усиления позиций РФ в войне с Украиной.

Источник: Reuters со ссылкой на самых российских боевиков

Детали: Боевики рассказали, что с ними связались вербовщики и предложили поехать на Донбасс. Рекрутеры не сказали, кого они представляют. Двое из военных-источников приняли предложение.

Прямая речь боевика, которого завербовали: "Там полный комплект (в ОРДЛО – УП). Собирают всех с боевым опытом".

Больше деталей: Еще один приехавший на Донбасс российский наемник рассказал, что развертывание войск проводится в оборонительных целях.

В то же время другой источник, находящийся на контакте с наемниками в ОРДЛО, говорит, что целью военных сборов является "диверсионная деятельность по подрыву стабильности в Украине".

При этом наемники утверждают, что ничего не знают о планах атаки России на Украину и о подготовке к ней.

Бывший главарь боевиков, а теперь депутат Госдумы РФ Александр Бородай сообщил Reuters, что этой вербовкой занимаются не оккупационные власти Донбасса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияОРДЛОармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Росcия
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: