Из России в ОРДЛО съезжаются военные наемники – Reuters

В последние недели на оккупированном востоке Украины развернули свои силы российские наемные военнослужащие с целью усиления позиций РФ в войне с Украиной.

Источник: Reuters со ссылкой на самых российских боевиков

Детали: Боевики рассказали, что с ними связались вербовщики и предложили поехать на Донбасс. Рекрутеры не сказали, кого они представляют. Двое из военных-источников приняли предложение.

Прямая речь боевика, которого завербовали: "Там полный комплект (в ОРДЛО – УП). Собирают всех с боевым опытом".

Больше деталей: Еще один приехавший на Донбасс российский наемник рассказал, что развертывание войск проводится в оборонительных целях.

В то же время другой источник, находящийся на контакте с наемниками в ОРДЛО, говорит, что целью военных сборов является "диверсионная деятельность по подрыву стабильности в Украине".

При этом наемники утверждают, что ничего не знают о планах атаки России на Украину и о подготовке к ней.

Бывший главарь боевиков, а теперь депутат Госдумы РФ Александр Бородай сообщил Reuters, что этой вербовкой занимаются не оккупационные власти Донбасса.