Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На АрселорМіттал у Кривому Розі стався витік 80 тис кубометрів брудної води 

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:09
На АрселорМіттал у Кривому Розі стався витік 80 тис кубометрів брудної води 
Прорив дамби резервуару для технічної води. Фото: пресслужба ДЕІ

На гірничо-металургійному підприємстві "АрселорМіттал" у Кривому Розі в результаті руйнування дамби стався витік технічної води в обсязі 80 тисяч кубометрів.

Джерело: пресслужба Державної екологічної інспекції

Дослівно: "В результаті руйнування дамби на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в регулюючу ємність №1, №2 , а також до трубопроводу".

Деталі: Під час огляду на місці аварії представники ДЕІ з’ясували, що вода потрапила на прилеглі сільськогосподарські ділянки землі.

Інспектори також взяли зразки ґрунту для лабораторного дослідження. У разі підтвердження забруднення, вони розрахують розмір збитків.

Крім того, Держекоінспекція притягнула до адміністративної відповідальності за аварію уповноважених осіб підприємства.

Довідково: "АрселорМіттал Кривий Ріг" належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу. У 2005 році компанія приватизувала українську "Криворіжсталь". Основна діяльність зосереджена на металургії та гірничодобувній промисловості. Підприємство є другим найбільшим забрудником довкілля у 2020 році за даними Міндовкілля.

Передісторія:

  • У вересні 2021 року Держекоінспеція нарахувала "АрселорМіттал" штраф у розмірі понад 450 мільйонів гривень за порушення природоохоронного законодавства.
  • Раніше тодішній міністр економіки Ігор Петрашко і гендиректор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо підписали Меморандум для реалізації нових інвестиційних проєктів - компанія планує інвестувати близько 1 млрд дол в нові проєкти з екомодернізації та розвитку виробництва.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий РігаваріяекологіяДніпропетровська областьенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: