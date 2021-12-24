На АрселорМіттал у Кривому Розі стався витік 80 тис кубометрів брудної води 

На гірничо-металургійному підприємстві "АрселорМіттал" у Кривому Розі в результаті руйнування дамби стався витік технічної води в обсязі 80 тисяч кубометрів.

Джерело: пресслужба Державної екологічної інспекції

Дослівно: "В результаті руйнування дамби на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в регулюючу ємність №1, №2 , а також до трубопроводу".

Деталі: Під час огляду на місці аварії представники ДЕІ з’ясували, що вода потрапила на прилеглі сільськогосподарські ділянки землі.

Інспектори також взяли зразки ґрунту для лабораторного дослідження. У разі підтвердження забруднення, вони розрахують розмір збитків.

Крім того, Держекоінспекція притягнула до адміністративної відповідальності за аварію уповноважених осіб підприємства.

Довідково: "АрселорМіттал Кривий Ріг" належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу. У 2005 році компанія приватизувала українську "Криворіжсталь". Основна діяльність зосереджена на металургії та гірничодобувній промисловості. Підприємство є другим найбільшим забрудником довкілля у 2020 році за даними Міндовкілля.

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