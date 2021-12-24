На АрселорМиттал в Кривом Роге произошла утечка 80 тыс кубометров грязной воды

На горно-металлургическом предприятии "АрселорМиттал" в Кривом Роге в результате поломки дамбы произошла утечка технической воды в объеме 80 тысяч кубометров.

Источник: пресс-служба Государственной экологической инспекции

Дословно: "В результате разрушения дамбы на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2, а также в трубопровод".

Детали: При осмотре на месте аварии представители ГЭИ выяснили, что вода попала на близлежащие сельскохозяйственные участки земли.

Инспекторы также отобрали образцы почвы для лабораторного исследования. В случае подтверждения загрязнения, они рассчитают размер ущерба.

Кроме того, Госэкоинспекция привлекла к административной ответственности за аварию уполномоченных лиц предприятия.

Справка: "АрселорМиттал Кривой Рог" принадлежит индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. В 2005 году компания приватизировала украинскую "Криворожсталь". Основная деятельность сосредоточена на металлургии и горнодобывающей индустрии. Предприятие является вторым крупнейшим загрязнителем окружающей среды в 2020 году по данным Минсреды.

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