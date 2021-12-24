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З "червоної" зони днями вийдуть останні дві області – МОЗ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:18
З червоної зони днями вийдуть останні дві області – МОЗ
фото: ельдар сарахман, уп

Волинська та Запорізька області, єдині, які залишилися у "червоній" зоні, найближчими днями вийдуть з цього рівня епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ляшка: "Останні дві області - Волинська та Запорізька - вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію.

І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки".

Нагадаємо: За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 248 людини померло.

Теми: карантинкоронавірусМОЗЛяшко Віктор
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