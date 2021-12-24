Опубліковані Reuters знімки показують, що РФ і далі нарощує сили біля України

Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України протягом останніх тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", знімки опублікувало агентство Reuters.

Як зазначається, агентство не змогло незалежно перевірити останні зображення від американської компанії Maxar Technologies.

Знімки, опубліковані пізно в четвер, показують базу в Криму, яку Росія анексувала в 2014 році, наповнену сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня. Супутникове зображення Maxar тієї ж бази в жовтні показало, що база була напівпорожня.

За словами Maxar, до російського гарнізону прибув новий підрозділ бригадного рівня, який складається з кількох сотень одиниць бронетехніки, яка включає БМП, танки, самохідну артилерію та засоби протиповітряної оборони.

satellite photos of Soloti staging ground, near Belgorod, ~ 10 kms from Ukrainian border. Armored infantry fighting vehicles, tanks, support equipment. Photos 1-2: September. Photos 3-4: December 5. 📷 @Maxar pic.twitter.com/TfxPQPMNRR — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 23, 2021

"Протягом останнього місяця наші супутникові знімки високої роздільної здатності спостерігали низку нових російських розгортань у Криму, а також на кількох тренувальних ділянках на заході Росії вздовж українського кордону", – йдеться у заяві Maxar.

Інші зображення Maxar демонструють скупчення на полігоні Солоті в Росії поблизу українського кордону, а фотографії, зроблені на початку грудня, показують більшу концентрацію військової техніки, ніж у вересні.

На знімках також видно, як тривають нарощування в Єльні, російському місті приблизно в 260 км на північ від українського кордону, і на полігоні Погоново поблизу Воронежа на півдні Росії.

У п’ятницю Кремль повторив, що залишає за собою право переміщувати власні сили на російській території, як вважає за потрібне, і що західні країни проводять провокаційні військові маневри поблизу російських кордонів.

Президент РФ Владімір Путін заявив у четвер, що Росія хоче уникнути конфлікту, але потребує "негайної" реакції Сполучених Штатів та їхніх союзників на вимоги щодо так званих гарантій безпеки.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.