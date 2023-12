Опубліковані Reuters знімки показують, що РФ і далі нарощує сили біля України

Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України протягом останніх тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", знімки опублікувало агентство Reuters.

Як зазначається, агентство не змогло незалежно перевірити останні зображення від американської компанії Maxar Technologies.

Знімки, опубліковані пізно в четвер, показують базу в Криму, яку Росія анексувала в 2014 році, наповнену сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня. Супутникове зображення Maxar тієї ж бази в жовтні показало, що база була напівпорожня.

За словами Maxar, до російського гарнізону прибув новий підрозділ бригадного рівня, який складається з кількох сотень одиниць бронетехніки, яка включає БМП, танки, самохідну артилерію та засоби протиповітряної оборони.

satellite photos of Soloti staging ground, near Belgorod, ~ 10 kms from Ukrainian border. Armored infantry fighting vehicles, tanks, support equipment. Photos 1-2: September. Photos 3-4: December 5. 📷 @Maxar pic.twitter.com/TfxPQPMNRR